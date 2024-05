Bubi-Quartett hatte aus Langweile Zerstörungswut

Hoher Sachschaden

Ebenso werden den vier Beschuldigten mehrere Sachbeschädigungen in Eferding zur Last gelegt. Es entstand durch die Beschädigungen eine Gesamtschadenssumme von mehreren Zehntausend Euro. Alle vier sind zu den Taten geständig und nannten als Tatbegehungsgrund Langeweile. Die Anzeigen ergehen an die Staatsanwaltschaft Wels und an die Bezirksverwaltungsbehörde Eferding.