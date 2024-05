Fünf Arbeiter in Kläranlage ums Leben gekommen

Debatte über Schutzvorschriften

Tödliche Arbeitsunfälle sorgen in Italien regelmäßig für Schlagzeilen und lösen eine Debatte über Schutzvorschriften aus. Im Februar waren beim Einsturz einer Betonkonstruktion auf der Baustelle eines Supermarkts in Florenz fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Im April starben sieben Arbeiter bei einer Explosion auf dem Gelände eines Wasserkraftwerks in der Nähe von Bologna.