Metaller-KV: Am Donnerstag wird wieder verhandelt

„Wenn es keine Lösung gibt, geht es am Montag richtig los“

Die Warnstreiks am Mittwoch finden „selbstverständlich“ noch statt, sagte Wimmer, sie seien ein Teil der Eskalierungsstufen in den KV-Verhandlungen. „Nach diesen Maßnahmen werden wir wieder an den Verhandlungstisch gehen“. Sollte es dann zu einer Lösung kommen, dann „ist das gut, wenn es keine Lösung gibt, dann geht es am Montag richtig los“. Dann komme es zu einem „echten“ Streik, also einer Niederlegung der Arbeit für eine ganze Schicht mit acht Stunden. Warnstreiks dauern dagegen nur zwei bis drei Stunden. Wie gut die Chancen sind, dass es zu einer Einigung kommt und demnach keine Streiks stattfinden werden, sei jedoch nicht abschätzbar, ergänzt Wimmer.