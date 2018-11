Keine Einigung: Metaller streiken ab Montag!

Genauer in die Karten schauen, in welchen Unternehmen wann die Arbeit niedergelegt wird, wollten sich die Gewerkschaftsverhandler unter der Führung von Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp) am späten Donnerstagabend noch nicht lassen. In der fünften Verhandlungsrunde waren sich die zwei Seiten zunächst etwas nähergekommen. Dann platzten die Gespräche doch. Den Schwarzen Peter dafür schieben sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter gegenseitig zu. Einen neuen Gesprächstermin gibt es vorerst nicht.