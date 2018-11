Alkohol ist keine Lösung

Die Seele heilen

Martha hatte ihre Depressionen und Ängste nach Scheidung sowie Jobverlust schleichend mit Alkohol selbst bekämpft. Die Psychotherapeutin fühlte Marthas Scheu vor Behandlung, vermied daher, den moralischen Zeigefinger zu erheben. Bereits nach einem unterstützenden Gespräch konnte sie die Patientin zu einem schrittweisen ambulanten Alkoholentzug durch Trinkmengenreduktion beim Facharzt motivieren. In wöchentlichen Einzelgesprächen auf Augenhöhe war Martha in der Lage, durch Erzählungen ihr Leben mitzuteilen und lang verdrängte Emotionen zu äußern. Sie gewann langsam das Gefühl, keine berufliche Versagerin oder schlechte Mutter zu sein, obwohl sie in die Alkoholerkrankung gerutscht war.