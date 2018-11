Norman Stolz pendelt zwischen Heim- und Fernweh

„Mit am Hallo, kommt a des Wiedersehen - und so viel, so viel hob i no net gsehen“ - Norman Stolz weiß genau, wovon er singt. Der Osttiroler Singer/Songwriter streckt sich in seiner neuen Single „Einmal nur“ nach dem Erlebnis des Moments. Nach den Augenblicken, wo das Fernweh für eine kurze Zeit verschwindet, nur um sich mit leisen Sohlen wieder neu einzunisten und die nächste Reise vorzuplanen. Auf seinem siebenwöchigen Selbstfindungstrip durch Australien hat Stolz den bereits zuvor geschriebenen Song wiederentdeckt und neu lieben gelernt.