Dyson soll Luftreiniger mit Kopfhörer planen

Kein Kommentar

Dyson selbst kommentierte den Bericht nicht. Das Unternehmen äußere sich nie zu Technologien, „die wir möglicherweise entwickeln oder nicht“, wird eine Sprecherin zitiert. Der vornehmlich für Staubsauger bekannte Hersteller meldet eine Vielzahl von Patenten für Produkte an, die möglicherweise nie in die Massenproduktion gelangen. So wurde etwa 2009 ein Patent für eine hydraulische Saftpresse eingereicht, die als Endprodukt noch aussteht.