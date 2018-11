Tauschbörse: Der Winter kann jetzt beginnen!

135 Helfer standen Krismer am Samstag in der Wielandnerhalle zur Seite - inklusive der Parkwächter, die für einen reibungslosen Ablauf vor der Türe sorgen. „Bis zu 120 Autos können oben an der Hauptstraße parken. Ohne die Ausnahmeregelung wäre es nicht zu bewältigen“, so der Leiter.