Heinrich Schellhorn als Grünen-Chef bestätigt

Einem drohenden Klimawandel gelte es auch im Sozialbereich entgegenzuwirken, so Schellhorn: Wie sich auf Bundesebene und in anderen Bundesländern zeige, würde ohne Grüne Ressortverantwortung „eine ganz andere Politik gefahren“, es gäbe Streichungen, Kürzungen bei der Mindestsicherung, die Ausdünnung des sozialen Netzes. All das habe man in Salzburg nicht nur verhindert, sondern das soziale Netz, die Solidarität vielmehr noch ausgebaut.