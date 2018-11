16-jähriger Mopedlenker nach Sturz reanimiert

Am Samstag kam um 5 Uhr ein 35-jähriger Zeitungszusteller zur Polizeiinspektion Bad Leonfelden und teilte den Polizisten mit, dass er kurz zuvor in Bad Leonfelden einen Verkehrsunfall entdeckt habe. Sofort fuhren die Polizisten mit dem Zeitungszusteller zur Unfallstelle. Dort eingetroffen, fanden sie am Straßenrand ein Mofa. Daneben lag der Lenker und war nicht ansprechbar.