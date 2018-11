Kritik am neuen Modus für grüne Kandidaten-Wahlen

Streit um Listenplätze soll vorbei sein

Der bisherige Modus „wollte das Optimum an Breite und Mitbestimmung bieten, hat aber schon immer Anlass für Diskussionen und Raum für Kritik geboten“, meinte Landessprecherin Maria Buchmayr im Juli bei der Präsentation des neuen Modus. Man erinnere sich an das Verdrängen von Gabriela Moser durch Ruperta Lichtenecker als Spitzenkandidatin bei der jüngsten Nationalratswahl und den Absprung von Peter Pilz, weil er den Wunschplatz nicht bekam. Der neue Modus biete die Chance auf ein ausgewogenes Kandidatinnen-Team mit hoher fachlicher Breite und Kompetenz, so Buchmayr.