Auf Gmunden wartet beim Duschen eine 50-Cent-Falle

Kein Spaziergang

Und klar ist: Die Swans werden heute sicher schwitzen müssen. Denn die Timberwolves konnten in dieser Saison schon überraschen, liegen vor dem Duell am Samstag gegen Gmunden mit drei Siegen gleichauf mit den Flyers aus Wels, die am Sonntag zu Klosterneuburg müssen. „Auch wenn es der Aufsteiger ist, müssen wir aufpassen. Das wird kein Spaziergang“, sagt Swans-Coach Bernd Wimmer.