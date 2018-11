Autoindustrie entdeckt jetzt E-Roller für sich

Mikromobilität - ein neues Geschäftsmodell, das Unternehmen in den kommenden Jahren Milliarden bringen soll. Die Rede ist von E-Scootern, deren Erzeuger derzeit wie Schwammerl aus dem Boden sprießen. Die Autoindustrie will am vielversprechenden Markt mitmischen, Ford kündigte am Donnerstag den Kauf eines Leihscooter-Unternehmens an.