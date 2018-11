Autofahrerin nach Unfall mit Kuh schwerst verletzt

Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr am 8. November 2018 gegen 19.10 Uhr mit ihrem ihren Pkw auf der Ziehberg-Landesstraße Richtung Kirchdorf an der Krems. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker fuhr auf der Ziehberg-Landesstraße, Gemeinde Steinbach am Ziehberg, in der Dunkelheit bei einigen Jungrindern, die auf seiner Gegenfahrbahn standen, vorbei und warnte mittels Lichthupe den entgegenkommenden Pkw.