Intendant Schneider warnt vor „Kollateralschaden“

Unkultur

Momentan beteiligt sich die Stadt Linz an der Finanzierung von Landestheater und Bruckner Orchester mit 14 Millionen. Im Gegenzug unterstützt das Land mit sieben Millionen Euro die städtische LIVA. Eine Aufkündigung der Vereinbarung löse einen „Kollateralschaden“ aus. Das Land würde aus der LIVA aussteigen: „Hier wird einer Unkultur Rechnung getragen. Ich appelliere an den Gemeinderat, aus dem Parteizwang bei der Abstimmung am 6. Dezember auszusteigen und sich zu widersetzen!“ Eine Auflösung stelle die stolz beschworene „Kulturhauptstadt Linz“ in Frage.