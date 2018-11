FP beharrt auf der Pflicht zu Deutsch in der Pause

6300 Unterstützer hatte die Online-Petition der FPÖ-Oberösterreich zum Thema „Deutsch am Pausenhof“ am Donnerstag schon. Doch dieser Andrang und auch ein „flammender“ Appell von FPÖ-Klubchef Herwig Mahr ändern nichts am (nicht nur) grundrechtsbedingten Nein von ÖVP-Minister Heinz Faßmann.