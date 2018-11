Linzer Stadtwache darf schärfer kontrollieren

„Wären Sie so nett und würden sich bitte ausweisen, damit ich Sie anzeigen kann?“ Auch wenn es wahrscheinlich in der Vergangenheit nur selten so vor sich ging, hätte es jederzeit so passieren können. Denn was nur wenig wussten: Bisher durften die Mitarbeiter des Linzer Ordnungsdienstes die Identität von Hundehaltern oder Personen, die im Rahmen der Überwachung von ortspolizeilichen Maßnahmen auffielen - etwa im Zuge des Alk-Verbots im Hessenpark - nicht feststellen. Einzig die Papiere angehaltener Bettler durften sie in der Innenstadt kontrollieren. Doch nun werden die Kompetenzen des Ordnungsdienstes dahingehend erweitert.