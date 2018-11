Amazon macht Händlern mit Pop-up-Store Konkurrenz

Amazon probiert im anstehenden Weihnachtsgeschäft auch ein Schaufenster in der realen Welt aus. Unter dem Motto „Home of Christmas“ soll ein Pop-up-Store am Berliner Kurfürstendamm fünf Tage lang Geschenkideen zum Online-Kaufen zeigen. Die Artikel können dabei direkt per Einscannen von QR-Codes in der Amazon-App bestellt werden, wie der Internethändler am Donnerstag erläuterte.