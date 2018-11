Pkw von Zug mitgeschleift - Insassen unverletzt

Mit dem Auto gegen einen Zug fahren, mitgeschleift werden und dabei nahezu unverletzt bleiben! Hört sich unmöglich an - doch zwei Oberösterreichern passierte genau dies Mittwochabend, die beiden hatten einen riesen Schutzengel an ihrer Seite! Der Pkw kollidierte mit einer Lokalbahn auf einem Bahnübergang in Eferding, die zwei Insassen blieben nahezu unverletzt.