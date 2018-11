Innviertler (35) bekam wegen Nazi-Tattoo 20 Monate

Ein 35-jähriger Oberösterreicher hat für ein Nazi-Tattoo an einer Hand am Mittwoch in einem Prozess wegen Wiederbetätigung im Landesgericht Ried im Innkreis 20 Monate Haft bedingt ausgefasst. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die Zahl 88 an seiner rechten Hand stehen hatte. Da half auch ein Überstechen der Tätowierung nicht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.