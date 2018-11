50 Altenbetreuerstellen mangels Personal unbesetzt

Nicht so sehr die Zahl der leerstehenden Plätze in Seniorenheimen ist laut Gerstorfers Experten ein Indikator für zunehmenden Personalmangel in der Pflege. Aktuell stehen in den 133 oberösterreichischen Heimen mit ihren insgesamt 12.706 Plätzen 674 Plätze leer. Circa 350 bis 400 seien aber der natürlichen Fluktuation geschuldet, 186 seien schon wieder vergeben und 220 seien neue Plätze, die nach und nach belegt würden (man sperre nie ein ganzes Heim auf einen Schlag auf). Also von der Seite Angebot und Nachfrage alles im Rahmen - auch bei den Wartelisten, wo jeder/jede in angemessener Zeit, „also drei bis vier Monate“ einen Platz bekomme.