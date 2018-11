80 Prozent der Mädchen fühlen sich zu dick

Kostenlose Workshops an Linzer Schulen

Dies führt dann oft zu Bodyshaming: Negative Äußerungen über den Körper einer Person in Sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Snapchat. Vor allem Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren sind betroffen - 80 Prozent würden gerne dünner sein. Um die Körperbilder der Jugendlichen zu verbessern, bieten Proges und das Frauenreferat kostenlose Workshops an Linzer Mittelschulen an, wo sich intensiv mit dem Thema Körper und Medien auseinenandergesetzt wird. Dadurch sollen die Mädchen in Zukunft von „Täterinnen zu Verbündeten“ werden.