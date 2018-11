Lkw-Diebe ließen erbeutete Rennkarts zurück

Aufatmen können ein junger Motorsportler und seine Betreuer in Wiener Neustadt. Jener Transporter, der - wie online und in unserer Printausgabe berichtet - am Sonntag aus der Garage gestohlen worden war, ist wieder aufgetaucht. Und zwar auf einem Parkplatz in Wien, samt darin geladenen Rennkarts. Mitgenommen haben die Diebe hingegen Werkzeug.