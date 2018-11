Einbruch in Sportgeschäft: 50.000 Euro Schaden!

Die Unbekannten drangen irgendwann in der Zeit zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montagfrüh, 8 Uhr, in das Sportgeschäft in Fieberbrunn ein und schnappten sich hochpreisige Kleidungsstücke und Skibrillen. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages.