Unbekannter hat in Linz zehn Autos zerkratzt!

Der „Vandale“ war am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 15.30 und 15.45 Uhr in der Linzer Rathfelderstraße unterwegs. Laut Polizei dürfte der Unbekannte die hier geparkten Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben. Insgesamt zehn Autos sind betroffen. Der angerichtete Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, scheint aber hoch zu sein.