Diebe bremsen Rennfahrer aus

An einen Zufallscoup will bei diesem Fall in Wiener Neustadt niemand so recht glauben. Am vergangenen Samstagvormittag drangen Unbekannte in eine Garage im Stadtzentrum ein und suchten mit einem Transporter sowie den darin gelagerten Sportkarts das Weite. Weil der erbeutete Klein-Lkw recht auffällig lackiert ist (siehe Foto in unserer heutigen Printausgabe), hoffen die Ermittler, dass sich Augenzeugen melden.