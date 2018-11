Familie vor Feuer im Haus gerettet

Die Flammen wüteten gegen 6.30 Uhr in einem Wohnzimmer in der mittleren Etage des Wohnhauses in der Himbergerstraße in Ebergassing. „Der Mieter schaffte es noch rechtzeitig ins Freie, doch in der darüberliegenden Wohnung war ein Paar mit Kind eingeschlossen“, schildert Markus Sallinger, Einsatzleiter der Feuerwehr, die dramatischen Momente. Sofort wurde ein Hubsteiger in Stellung gebracht, mit dem die Familie über ein Fenster in Sicherheit gebracht werden konnte.