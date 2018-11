Escortchef hatte erst 17-Jährige im Angebot

Ausweis am PC manipuliert

Via Facebook kam der Angeklagte in Kontakt mit einer angeblich 19-Jährigen, die den lukrativen Nebenjob anstrebte. Schon beim zweiten Treffen am selben Abend zeigte ein Mopedausweis das wahre Alter des Mädchens - erst 17! „Er sagte dann, dies könnte zum Problem werden“, schilderte die junge Frau als Zeugin. Sie erzählte auch dass der Angeklaget ihr Alter am PC auf 19 änderte - weil eine der Vermittlungsplattformen einen Volljährigkeitsnachweis verlangt.