Konzert-Sensation: Muse kommen 2019 nach Graz

Es ist eine Konzert-Sensation für die Steiermark: Die britischen Art-Rocker Muse beglücken kommendes Jahr ihre heimischen Fans, aber nicht in Wien, sondern am 29. Mai in der Grazer Stadthalle! Es ist 2019 der einzige Österreich-Gig der Band, teilte der Veranstalter am Montag mit. Tickets sind ab 16. November erhältlich.