Junge Seriendiebin gestand beim Verhör 25 Coups

Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Gmunden stahl in einer Drogeriefiliale in Bad Ischl mehrere Kosmetika und Hygieneartikel. Die Beute versteckte sie in ihre Handtasche. An der Kasse bezahlte sie zwei Artikel im Gesamtwert von einem Euro. Nach dem Kassenbereich wurde sie von der Angestellten bezüglich des Diebstahles angesprochen bzw. wurde ihr der Weg aus dem Geschäft versperrt.