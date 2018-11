Nachtschwärmer trat Polizistin in den Bauch!

Ein 26-jähriger Welser störte, als völlig Unbeteiligter, am 4. November 2018 gegen 5.35 Uhr früh in der Traungasse eine polizeiliche Amtshandlung in Wels. Eine weitere Welser Polizeistreife traf, besetzt mit einer Polizistin und einem Polizisten zur Unterstützung ein. Der Beschuldigte beschimpfte die Beamten massiv und wollte nach einigen Minuten die Örtlichkeit verlassen. Die Polizistin und der Polizist gingen dem Mann hinterher. Dabei versetzte er der Beamtin einen Fußtritt in den Bauchbereich, wodurch sie gegen eine Betonbarriere stürzte.