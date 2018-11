Irrer Sex-Täter belästigt Linzerin vor Haustür

Eine 22-Jährige aus Linz vergaß am 4. November 2018 gegen 19.40 Uhr den Schlüssel zu ihrer Wohnung in der Linzer Lederergasse. Sie versuchte daher durch ein gekipptes Fester in die Wohnung zu gelangen. Sie befand sich am Fensterbrett, als ein unbekannter Täter plötzlich vor ihr mit entblößten Genitalien stand. Er fragte sie, was sie da mache, ob sie Hilfe brauche und ob sie heute alleine sei.