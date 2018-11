Bub (11) erschießt seine Oma und dann sich selbst

In den USA hat ein Elfjähriger am Wochenende seine Großmutter erschossen und sich wenig später selbst gerichtet. Zuvor hätten die Großeltern den Buben mehrfach aufgefordert, sein Zimmer aufzuräumen, berichteten Medien unter Berufung auf das Büro des zuständigen Sheriffs am Sonntag. Der Vorfall ereignete sich in der Kleinstadt Litchfield Park nahe Phoenix im Bundesstaat Arizona.