10.554 Verdachtsflächen in ganz Oberösterreich

Aufregung in Wels um alte Deponie

Zum Beispiel in der Stadt Wels gibt es elf Verdachtsflächen. Eine davon, die ehemalige Maurer-Deponie sorgt derzeit für Aufregung, weil dort nicht nur Hausmüll vergraben worden sein könnte. Am Mittwoch gibt es in Wels eine Pressekonferenz dazu.