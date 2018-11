Die Botschaft gewinnt vor der Inszenierung

Harry Merl darf sich an vier wunderbare Kinderjahre erinnern, mit einer strengen Mutter und einem abgöttisch geliebten Vater. Dann kamen die Reichskristallnacht und das NS-Regime, das ihm den zweiten Namen Israel aufzwang. (Viel zu) Oft hört man an diesem Abend den Satz: „Wir haben sie nie wieder gesehen“ Doch Harry Merl hat nicht nur die Nazizeit in Wien überlebt, er wurde auch zu einem der Väter der österreichischen Familientherapie, war Leiter der Psychotherapie am damaligen Linzer Wagner Jauregg Spital.