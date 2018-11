Gaffer knipste Unfallopfer (33), anstatt zu helfen

Die Autolenkerin war am Freitag kurz nach 20 Uhr in der Ortschaft Pichl in der Gemeinde Puchkirchen/Tr. auf der Heimfahrt nach Ampflwang. In einer langgezogenen Rechtskurve machte sich der Alkoholspiegel der Lenkerin - sie hatte 1,48 Promille intus - bemerkbar: Sie verlor die Herrschaft über ihren Pkw, kam links von der Fahrbahn ab, schleuderte über einen Radweg auf eine Böschung hinauf und überschlug sich. Der Wagen blieb auf der Fahrbahn am Dach liegen.