In Quartiergemeinden helfen Asylwerber schon mit

Einsatz in der Linzer Straßenreinigung

In der Landeshauptstadt Linz waren im Sommer 2017 zwei Asylwerber in der Straßenreinigung im Einsatz. Das wurde aber nicht verlängert, wie Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) sagt: „Nicht wegen schlechter Erfahrungen. Sondern weil der Aufwand relativ hoch war. Die Personen durften ja nur wenige Stunden arbeiten und dann mussten andere neu eingeschult werden.“Auch in Wels sollen Asylwerber gemeinnützige Arbeiten für die Stadt verrichten, das konnten wir aber bei Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) am Samstag nicht verifizieren.