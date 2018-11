Elvis Unplugged: Rockgeschichte mitten in Wien

Exklusiv in Wien

2017 befanden sich die Legenden James Burton (Gitarre), Glen D. Hardin (Piano) und Ronnie Tutt (Schlagzeug) wieder auf Europatour und planten etwas ganz Spezielles. Am 22. Jänner 2017 traten sie mit Sänger und Elvis-Stimme Dennis Jale, den Imperials (Elvis‘ Backup-Chor) und der Jam Gang im Wiener Metropol auf, um erstmals und einmalige die Hits des „King Of Rock’n’Roll“ sitzend und unplugged zum Besten zu geben. Unter dem Ausdruck „The Livingroom Session“ hielt diese exklusive Aktion bereits Einzug in die Rockgeschichte - dazu wurde sie von Anthony Jacobson unter dem Titel „The Original Band Of Elvis - Unplugged & Seated“ nun auch in Bildbuchform verewigt.