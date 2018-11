Einbrecher „arbeiteten“ sich von Haus zu Haus vor

Einmal mehr haben Kriminelle nahe der Grenze zu Tschechien zugeschlagen. In einem Straßenzug in Kautzen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, stiegen die Einbrecher in einer Nacht in drei Betriebe sowie in Volks- und Mittelschule ein. Die Beute dürfte nur gering ausgefallen sein, dafür ist der Sachschaden umso höher.