Rauchmelder rettet Rentner

Kurz nach 13 Uhr hatte der Rauchmelder in dem schmucken Wohnhaus in Enzesfeld-Lindabrunn angeschlagen. Dadurch wurden die Besitzer, ein 79-Jähriger und seine Ehefrau (77), geweckt und konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten. „Das Erdgeschoß stand bereits in Vollbrand, als wir am Einsatzort eintrafen“, schildert ein Feuerwehrmann. Die Flammen konnten zwar rasch unter Kontrolle gebracht werden, doch ein Mitglied eines Löschtrupps erlitt dabei eine Knieverletzung, ein weiterer Kamerad musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Wohnhaus des Pensionisten-Ehepaares wurde durch das Feuer schwer beschädigt, die genaue Brandursache müssen jetzt die Spezialermittler der Polizei herausfinden.