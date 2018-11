„Bürgermeister von Linz ist der beste Job!“

„OÖ-Krone“: Sie sind ja auch Parteichef. Was muss passieren, damit die Sozialdemokratie wieder in die Gänge kommt?

Luger: Ganz einfach, indem eine pragmatische Politik gemacht wird und keine ideologischen Verrenkungen in welche Richtung auch immer gemacht werden. Und dass wir dort anknüpfen, wo die realen Probleme der Menschen sind. Außerdem müssen wir ein Modell anbieten, wie wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft sichern, weder mit Blauäugigkeit noch mit Abgrenzung. Da bedarf es eines pragmatischen Mittelwegs.