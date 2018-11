„Der letzte Raucher“ muss auf den Theaterbalkon

Spätestens seit dem Rauchervolksbegehren ist Rauchen in öffentlichen Räumen in Verruf geraten. Und bei privaten Partys? Der letzte Raucher, toll gespielt von David Fuchs, steigt lieber gleich auf den Balkon hinaus. Der Haushalt vom Partyfreund ist nämlich zum Nichtraucher-Kammerl geworden, da bleibt dem passionierten Süchtler nichts anderes übrig, als an der frischen Luft Zigarettenrauch einzuatmen. Doch dann geht der Freund weg, die Balkontür bleibt zu. Mit 27 Zigaretten Vorrat beginnt der Held zu sinnieren. Er plaudert über die Macht jener, die dem blauen Dunst entkommen sind, über Romeo und Julia am Balkon, über Dampfen, Erotik, leere Packungen, die Zigarette danach, die Doppelbödigkeit der politischen Korrektheit und die Idee vom Aufhören.