Ärzte-Limit erhöht Mangel auch in Oberösterreich

Aktuell 21 Kassenstellen für Hausärzte unbesetzt

Die aktuelle Gesamtsituation in Oberösterreich: Derzeit sind im Bereich Allgemeinmedizin 21 von 667,3 Kassenstellen (die auf 730 Ärzte insgesamt entfallen) unbesetzt. Fünf dieser Stellen sind schon für andere Versorgungsformen (etwa Primärversorgungszentren) reserviert. Jeweils eine Stelle ist unbesetzt im Bezirk Braunau, Eferding, Grieskirchen und Schärding. In Linz sind es 3 Stellen, in Linz-Land 4, in Vöcklabruck 3 und in Wels 2.