Viele Lenker fuhren an Unfallstelle einfach vorbei

Wie kurz berichtet, hatte es am Wochenende auf der B 60 kurz vor der Ortseinfahrt von Pottendorf gekracht. Ein Pkw wurde nach der Kollision mit einem Geländewagen von der Straße geschleudert. Viele Autofahrer zeigten sich aber unbeeindruckt und fuhren einfach vorbei. Nicht so David Kuchler, der mit seiner Mutter Maria unterwegs war. Der langjährige Sanitäter des Samariterbundes in Ebreichsdorf und die Diplomkrankenschwester leisteten sofort Erste Hilfe. Ein verletzter Lenker musste mit dem Notarzthelikopter ins AKH geflogen werden, eine Beifahrerin und den anderen Fahrer brachten Rettungsfahrzeuge ins Krankenhaus.