Please Madame: Gute Songs brauchen keinen Bombast

Wäre es überhaupt möglich, eure Karriere von Salzburg aus weiter zu pushen oder muss man in Österreich schon nach Wien gehen, um wirklich was zu reißen?

Wendl: Wir sind wegen dem Studio nach Wien gegangen. Drei von uns sind schon vor drei Jahren nach Wien gezogen und es war naheliegend, das auszunutzen. Ich liebe Wien, es gibt nichts Schöneres als diese Stadt. Im Sommer würde ich aber nie dort bleiben, weil es zu heiß ist. Der Moment, von zuhause ausgezogen zu sein und nach Wien zu gehen, spielte auch eine große Rolle auf dem Album. Wir sind nicht mehr die Buben aus Salzburg und man sieht uns dort nicht mehr so oft herumrennen.

Mayr: Wir sehen uns trotzdem noch in Salzburg daheim. Ich bin der letzte von uns, der noch in Salzburg wohnt und würde nicht sagen, dass ich nach Wien gehen muss. Aber klar - Label, Bookingagentur und dergleichen sind in Wien. Dafür ist Salzburg zu klein und wir wollen auch nah an all dem dran sein. Natürlich tut sich dann in Wien mehr, deswegen sind auch Bands wie Mynth, Olympique und Co. nach Wien gegangen.

Wendl: In Salzburg gibt es leider auch nur ein Plattenlabel, da steht man schnell an. So schön es daheim auch ist.