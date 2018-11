Cari Cari: Heimische Hüter des Vintage-Rock

Heile Welt Österreich

Noch bevor in Österreich überhaupt jemand wusste, was „ein Cari Cari“ sein sollte , waren sie mit einem Song in der erfolgreichen US-Serie „Shameless“ vertreten und für eine Zeit lang in Australien unterwegs. In Melbourne wurde das Paar zwischenzeitlich sogar sesshaft - ebenso wie in Hamburg und London. Erfahrungen, die gewiss stark in die Musik einflossen und dafür verantwortlich sind, dass man Cari Cari nicht mit einem klassischen Länder-Stempel verkaufen kann. „Wenn du außerhalb Österreichs wohnt siehst du erst, in welch heiler Welt wir hier leben“, erklärt Köck. Widmer ergänzt: „In London wohnen 40-Jährige mit guten Jobs in WGs, weil es einfach unmöglich ist, sich ein normales, ruhiges Leben zu finanzieren. Du bist mit einer gewissen Perspektivenlosigkeit konfrontiert, weil es schier unmöglich ist, dir ein eigenes Heim leisten zu können.“