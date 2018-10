Einsatzfähige Polizisten im Land werden weniger

Der Personalmangel in Oberösterreichs Polizeiinspektionen wächst laut neuesten Zahlen des Bundesministeriums weiter an!

„Von 8 Polizei-Dienstposten sind in OÖ nur 7 mit dienstfähigen Kräften besetzt“, weist SPÖ-Sicherheitssprecher Hermann Krenn auf die Situation hin. Ein Teil des Personalproblems besteht laut SPÖ in der Ausbildungs-Systematik. Denn: Wenn Polizeischüler ihre zweijährige Ausbildung durchlaufen, benötigen sie für diesen Zeitraum einen regulären Dienstposten, können mangels abgeschlossener Ausbildung aber noch keinen Regeldienst machen. Dadurch würden Dienstposten wegfallen, die Arbeit werde jedoch nicht weniger.