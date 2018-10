Illegales Pokerspiel: Unbeteiligte (23) erschossen

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ereignete sich der Zwischenfall in der Nacht auf Samstag kurz vor drei Uhr früh im „Cafe 63“ in der Berliner Prinzenallee. Das Lokal sei bei Anwohnern bekannt dafür, dass in einem Hinterzimmer bisweilen illegale Pokerspiele stattfänden, heißt es in dem Bericht. So auch an diesem Abend.