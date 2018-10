Sprayer richtete mit Lackfarbe großen Schaden an

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von 26. Oktober 2018, 23 Uhr bis 27. Oktober 2018, 7 Uhr in Linz Mauerwerke, Überdachungen, Werbetafeln, Straßenteile, Mülleimer beim Sportpark Pichling, Verkehrsflächen in der Weikerlseestraße, bei einem Lokal, im Bereich der Grünanlage in der Suttnerstraße und Orionstraße mit weißer Farbe angemalt. Weiters wurde ein Pkw, welcher auf dem Parkplatz in der Suttnerstraße abgestellt war, mit einem schwarzen Lackspray besprüht.

Erhebungen laufen

Es wurde im überwiegenden der Schriftzug „KBB“ (vermutete Bedeutung Kai Bai Bo, übersetzt Stein, Papier, Schere - aus dem Rap-Milieu) aufgemalt. Weiters wurde einmal „ACAB“, sowie einmal „LOL“ aufgemalt. Weitere Erhebungen werden geführt. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.