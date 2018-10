Wilde Schlägerei vor einer Disco in Ternberg

Die Lokalbesucher, ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Steyr Land, gerieten am 28. Oktober 2018 gegen 3 Uhr mit den Türstehern einer Diskothek in Ternberg in eine Auseinandersetzung. Nach Angaben eines Türstehers hätten die Beiden einen abgesperrten Bereich widerrechtlich betreten, worauf sie aufgefordert worden seien, diesen zu verlassen. In der Folge kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung.